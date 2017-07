Falske vesker og uekte sko for mer enn 6 millioner kroner beslaglagt i år

Har du kjøpt deg en billig fotballtrøye, en falsk veske eller et par uekte sko fra en bod på ferie i utlandet? Da støtter man svart økonomi og organisert kriminalitet, og kan ha bidratt til å finansiere terrorisme.

Et godt eksempel på det er fra Charlie Hebdo-terroren i Paris, forteller seniorrådgiver i Tolldirektoratet, Elisabeth Nettum.

– Der hadde terroristene solgt og importert kopivarer for å tjene penger til å finansiere terrorisme, sier hun.

Mye billigere

Lars Inge Olsen innrømmer at han har kjøpt uekte merkevarer i utlandet. Foto: Else Karine Archer / NRK

Fellesferien er i gang og Lars Inge Olsen skal på ferie når NRK møter ham på flytogperrongen i Oslo. Han innrømmer at han har kjøpt ulovlige kopier til seg selv i utlandet.

– Det hender det, ja. Som regel T-skjorter fra Lacoste og Jean Paul. Jeg reiser mye til Thailand og der er det nesten ikke mulig å få tak i originale varer, så jeg har egentlig ikke noe valg.

Han forteller at det hender han tenker over at det ikke er lov, men at den store prisforskjellen gjør at han ikke bryr seg så mye.

Birgitte Hellestad har sluttet å kjøpe kopivarer i utlandet. Foto: Else Karine Archer / NRK

Birgitte Hellestad er på vei til Spania. Hun kommer mest sannsynlig ikke til å ha med seg piratkopier i kofferten når hun kommer hjem igjen.

– Det hendte vel at jeg kjøpte noe sånt da jeg var 14 år på Syden-tur, men nå gjør jeg det aldri. Jeg synes rett og slett det er litt stygt.

Nedgang i tallene

Tolldirektoratet ser at det er færre av de store beslagene med mange varer, nå enn tidligere. Likevel importeres det fortsatt mye til Norge i post- og kurersendinger, og i bagasjen til ferierende nordmenn.

Antallet varer

Hele 2016: 24 648

Hittil i 2017: 8 566



Antall saker

Hele 2016: 173

Hittil i 2017: 110



Verdi varer

Hele 2016: 19 718 366

Hittil i 2017: 6 526 196

Kan bli bøtelagt

Otto Scharff er avdelingsdirektør for marked og informasjon i Patentstyret. Han mener det er viktig at folk må være klar over at det faktisk er ulovlig og at man kan bli bøtelagt for å kjøpe piratkopier i en del land.

Otto Scharff, avdelingsdirektør for marked og informasjon i Patentstyret. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– I land som har en del merkevarer, for eksempel Italia og Frankrike, risikerer men bøter fra 1000 til 10 000 euro.

Han understreker også at man kan ende opp med produkter som er noe helt annet enn hva man hadde tenkt.

– Du risikerer både å ende opp med produkter som har dårlig kvalitet og som ikke oppfyller sikkerhetskrav. La oss si du kjøper en solkrem uten faktor eller solbriller uten UV-filter. Man kan også kjøpe klær som er brannfarlige og skadelige for huden, sier Scharff.