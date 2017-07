Færre pågripes i Asker og Bærum

Siden slutten av april i år har 65 personer blitt pågrepet av politiet i Asker og Bærum. Til sammenlikning ble 1100 pågrepet i fjor, skriver Aftenposten. Arresten i Sandvika ble lagt ned til fordel for arresten på Grønland i Oslo. Nå bruker politiet over to timer på en pågripelse.