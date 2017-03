Facebook-konflikt om Oktoberfest i retten

Heine Strømme, tidligere markedsføringsansvarlig for Oktoberfest Chateau Neuf, overtok kontrollen over arrangementets Facebook-side. Foto: Vegard Nekstad

Heine Strømme jobbet med arrangementet Oktoberfest Chateau Neuf fra 2006 til 2016. Siden 2012 har Strømme, sammen med ansatte ved studentsamfunnet, hatt administratorrettigheter til arrangementets Facebook-side.

I januar i år tok Strømme administratorrettighetene fra de ansatte ved Chateau Neuf. Etterpå endret han navnet på Facebook-siden til Oktoberfest Oslo og startet promotering av et eget Oktoberfest-arrangement på Youngstorget.

Chateau Neuf AS mener at overtagelsen og navneendringen er ulovlig ettersom Facebook-siden, som har over 15 000 følgere, tilhører arrangementet som selskapet driver.

Strømme hevder derimot at han er opphavsmannen til arrangementet og dermed eier Facebook-siden.

Midlertidig forføyning

Linn Cecilie Andresen, daglig leder for Chateau Neuf AS og Det Norske Studentersamfund, mener Heine Strømme handlet ulovlig da han overtok Facebook-siden. Foto: Privat

– Vi forsøkte å løse dette oss imellom, men nådde ikke frem. Da ble vi nødt til å ta rettslige skritt, forklarer Linn Cecilie Andresen, daglig leder ved Chateau Neuf AS og Det Norske Studentersamfund.

Nå har byfogden i Oslo avsagt en midlertidig forføyning som forplikter Strømme til å gi fra seg administratorrettighetene til Facebook-siden og betale saksomkostningene til Chateau Neuf AS.

– Vi er glade for at byfogden ser vår side av saken og nå har gitt oss rettighetene til Facebook-siden vår tilbake, sier Andresen.

Basert på én side av saken

Kjennelsen er basert bare på Chateau Neufs framstilling av saken. Slike avgjørelser er mulig etter tvisteloven siden det, slik byfogden viser til, er fare for økonomisk tap for selskapet dersom de ikke får tilbake kontrollen over siden umiddelbart.

– Jeg er skuffet, men forstår at byfogden har tatt den avgjørelsen når de kun har basert seg på motpartens påstander, sier Heine Strømme.

Han har imidlertid ingen planer om å føye seg etter kjennelsen.

– Nei, jeg har ikke det. Jeg har to uker på meg til å gi et tilsvar til byfogden. Det som står i forklaringen fra Chateau Neuf er ikke riktig, mener Strømme.

Han har en helt annen beskrivelse av saken enn det Chateau Neuf AS har forklart byfogden.

– Det er utvilsomt at jeg startet Oktoberfest i 2006 selv om de hevder noe annet, sier Strømme.

Forventer flere slike saker

Advokat Lars Berge Andersen tror man i fremtiden kommer til å se flere liknende saker. Foto: Steenstrup Stordrange

Advokat Lars Berge Andersen har ikke hørt om en sak som dette før, men sier det kan ha vært liknende saker tidligere som har blitt løst utenfor retten.

– Jeg vil tro at vi kommer til å se flere liknende saker. Slike Facebook-sider er en slags markedsdatabase som kan være veldig verdifull for selskaper, forklarer Andersen.

Advokaten forteller at Strømme nå kan kreve en muntlig forhandling hos byfogden der han kan legge fram sin versjon.

– Så kommer en ny kjennelse, hvor den første kjennelsen enten opprettholdes eller ikke. Deretter er det opptil partene om de vil ta saken videre i rettssystemet.