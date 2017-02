Etterlyses for væpnet ran

RANSBILEN: Like etter kl. 18:30 fredag kveld fikk politiet melding om at bilen hadde stoppet på Widerøeveien like ved Telenor Arena på Fornebu. Det var trolig fordi de fikk problemer med bilen, sa politiet fredag.

Foto: HÂkon Mosvold Larsen / NTB scanpix