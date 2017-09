Etterlyser 23 år gammel mann etter knivdrap

Den omkomne mannen ble knivstukket i halsen og overkroppen rundt klokken halv ti ved T-banestasjonen og senteret på Ellingsrud, som ligger i Groruddalen i Oslo. Mannen ble fraktet til Ullevål sykehus, før han i dag døde av skadene.

En gjerningsmann er siktet for drap etter knivstikkingen, men han er ikke pågrepet.

23 år gamle Younes Boutaliss er etterlyst av politiet for drapet på Ellingsrud denne uken. Foto: Politiet

Politiet forteller at siktede og den omkomne var bekjente og at de har grunn til å tro at det var en konflikt mellom siktede og den omkomne.

Politiet går nå ut med navn og etterlyser siktede både nasjonalt og internasjonalt. Mannen er 23 år og heter Younes Boutaliss. Boutaliss er norsk statsborger. Han er 173 centimeter høy og har rødbrunt hår. Torsdag kveld skal han ha vært iført en grønn jakke, mørk hettegenser og blå dongeribukser.

– Vi har ingen opplysninger som tyder på at han har forlatt landet, forteller politioverbetjent Kjetil Moen, som er fungerende leder for seksjonen for alvorlige voldssaker.

Boutaliss er ifølge Moen en kjenning av politiet, men han vil ikke gå nærmere inn på i hvilken sammenheng de kjenner til ham fra før.

Offeret, en mann i 20-årene, var også norsk statsborger.

Har sikret videobevis

Politioverbetjent Kjetil Moen leder etterforskningen av knivdrapet på Ellingsrud. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Politioverbetjenten forteller at det er mange overvåkingskameraer i området.

– Vi har sikret mye videomateriale både fra T-banestasjonen og fra omkringliggende områder, sier Moen.

Hva som har blitt fanget på overvåkingskameraene vil han ikke gå i detalj på. Politet har også gjort flere beslag av ting på åstedet, men vil ikke bekrefte om de har funnet drapsvåpenet.

Moen sier politiet nå kommer til å fortsette med å avhøre vitner.

– Vi gjør det vi kan for å pågripe siktede. Det gjøres kriminaltekniske undersøkelser av ting som er beslaglagt på åstedet, og det vil bli gjort en obduksjon av avdøde på mandag.

Søkte med store ressurser uten hell

Politiet søkte forgjeves etter gjerningsmannen på torsdag kveld med flere patruljer, inkludert en hundepatrulje og politihelikopter.

Flere sentrale vitner er avhørt i saken, både vitner som så hendelsen og personer i omgangskretsen til de involverte. Ifølge politiet er det på bakgrunn av avhørene og videre etterforskning at mannen ble siktet.