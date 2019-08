Etterforsker tre overgrep – skoler advarte mot ungdomsfest i Frognerparken

Rundt 500 ungdommer fra Oslo vest og sentrumsskolene hadde samlet seg i Frognerparken fredag. Videoer fra sosiale medier viser dundrende musikk, roping og haugevis av dansende ungdommer.

Josefine Falsen går på Elvebakken videregående skole, og var en av førsteklassingene som deltok på festen.

– Jeg dro til Frognerparken fordi jeg hadde mange venner som skulle dit, og det var mange førsteklassinger der, sier 16-åringen.

Hun var der i rundt 45 minutter, og dro litt før 22.00.

– Var mange fulle?

– Jeg merket ikke så mye til det så tidlig, men det var sikkert noen. Mine venner var bare glade.

Tre utsatt for seksuelle overgrep

To mindreårige jenter skal ha blitt voldtatt under festen. I tillegg ble en person utsatt for en uønsket seksuell handling, opplyser politiet.

– Jentene har vært inne hos legevakten for undersøkelser lørdag. Vi er i gang med å avhøre en av jentene nå. Utover dette kan jeg ikke si noe mer om saken, sier krimvaktleder Kenneth Vold til NRK.

Falsen synes det er forferdelig at flere personer ble utsatt for seksuelle overgrep i Frognerparken.

– Man skal føle seg trygg. At dette skjer der det er ment å være god stemning er ikke riktig.

– Blir du skremt fra å delta på slike fester senere?

– Jeg blir skremt, men jeg har venner som passer på meg, så jeg tror jeg kommer til å dra på denne typen fester igjen, sier Falsen.

Advarte mot ungdomsfest

NRK har snakket med rektorene ved Ullern og Foss videregående skole. De kjente til at det var planlagt en fest for ungdommer fredag kveld.

– Vi hadde et møte tirsdag. Der advarte vi førsteklassingenes foresatte om en slik fest, sier Torill Røeggen rektor ved Ullern videregående skole.

Hun mener det er viktig å ha en god dialog med foreldre i forbindelse med slike arrangementer.

– Det kan være vanskelig for foreldre å sette grenser. Foreldrene må samle seg og bli enige om hvilke regler de skal sette for ungdommene. Da blir det enklere, sier Røeggen.

– Tradisjon med fest for førsteklassinger

Stefan Lynes Plessas er elevrådsleder ved Elvebakken videregående skole. Han var ikke selv til stede på festen i Frognerparken fredag, men kjente flere som var der.

TRADISJON: Stefan Lynes Plessas er elevrådsleder ved Elvebakken videregående skole. Han forteller at det er store fester i forbindelse med skolestart hvert år. Foto: Privat

– At det arrangeres fest første fredagen etter skolestart er en tradisjon, men politiet kommer som regel å stanser den, sier Lynes.

Johan Benitez er avsnittsleder ved Ungdomsavsnittet på Majorstuen politistasjon. Han var til stede på festen i Frognerparken sammen med tre patruljer.

TILTAK: Avsnittsleder Johan Benitez mener politiet må gjøre endringer for å hindre at slike ungdomsfester arrangeres i framtiden. Foto: NRK

– Det er svært utfordrende for politiet å gripe inn på denne typen arrangementer, hvor det er mange berusede mindreårige, sier Benitez.

Ifølge avsnittslederen ble det observert rusede ungdommer helt nede i 14-15- årsalderen.

– Det er ikke greit at mindreårige samles i det fri og nyter alkohol, og at personer blir utsatt for seksuelle overgrep. Vi må slå hardere ned på denne typen arrangementer, og sette i gang tiltak som gjør at dette ikke skjer i framtiden, sier Benitez.