Etterforsker ny skyting i Oslo

NRK snakket med flere kilder som forteller at det forekom en skyting på Jordal i Oslo i helgen.

NRK har også fått videreformidlet et bilde av to haglehylser som personer i nabolaget forteller at skal ha blitt funnet i nærheten av Jordal barnehage.

– Disse hylsene vil vi ha, sier Metlid til NRK.

HAGLEHYLSER: Disse hylsene skal ha blitt funnet på Jordal i helgen. Foto: anonym

Hun vil ikke kommentere på spørsmål om denne skytingen har en kobling til skytingen på Lambertseter natt til mandag.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer i området som har opplysninger eller observasjoner i tidsrommet 23:00 lørdag til kl. 02:00 natt til søndag. Skytingen skjedde ifølge politiet kl. 00:30.

NRKs kilder sier at episoden kan ha en kobling til Lambertseter-skytingen. Flere kilder antyder at skytingene dreier seg om en mangeårig konflikt.

Flere skytinger

Denne skytingen forekom først i en rekke av tre skyteepisoder i Oslo denne uken. Ved 00:20-tiden natt til mandag fikk politiet så meldinger om at det var løsnet skudd på Lambertseter. Tre personer ble pågrepet, og ingen ble skadet. Torsdag ble ytterligere en person pågrepet.

To ble pågrepet, men senere løslatt.

Mandag morgen ble en polsk mann i 30-årene skutt i et garasjeanlegg på Bjørndal.

Mannen døde av skadene tirsdag kveld. En 32 år gammel mann meldte seg i samråd med sin forsvarer for politiet, og er siktet for drap.

Politiet opplyste torsdag at det er en kobling mellom drapet i Bjørndal og skytingen på Lambertseter natt til mandag, og at det har med siktede i Bjørndal-drapet å gjøre.