Ett løp i Tåsentunnelen stenges

Tåsentunnelens vestgående løp stenger klokka 10.00 på grunn av et kabelbrudd. Tunnelen skal senest åpnes igjen til rushtrafikken i ettermiddag. Trafikken går over lokket via Rolf Wikstrøms vei og Kai munchs vei. Her vil det være redusert framkommelighet i perioden.