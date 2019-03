Etsende stoff har lekket ut fra industribygg

Alle nødetater er på stedet, og politiet tror lekkasjen kommer fra Schenker godsterminal.

– Stoffet det er snakk om er kaliumhydroksid. Stoffet er kraftig etsende og det settes en sikkerhetsavstand på 100 meter, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til Dagbladet. like etter at lekkasjen ble oppdaget.

Brannvesenet sier til NRK at utslippet er minimalt, og nesten kan kalles et søl. De jobber nå for å få opp stoffet fra bakken.

– Det er ikke farlig for noen rundt, sier fungerende vaktkommandør Morten Brattli i 110-sentralen til NRK.

Det er heller ikke fare for at stoffet renner ut i Alnaelva, som ligger like i nærheten.

Ifølge Brattli er det renseveske for plast som har lekket fra en beholder, men de vet ikke hvordan det har skjedd. Beholderen stod på en lastebil.

– Vi løfter nå beholderen med en gaffeltruck for å se nærmere på den, sier Bratli like etter klokken 14.