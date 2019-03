Er det greit å få svar på engelsk når du skal bestille drosje?

«Christiania Taxi, how can i help you?»

Slik svarte damen på booking-telefonen til drosjeselskapet Christiania Taxi da NRK forsøkte å ringe dem en søndag morgen.

VIL HA NORSK KUNDESERVICE: Andreas Halse (Ap) mener folk må få snakke norsk når de ringer etter en drosje. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Men det kan ikke være et krav om at folk skal kunne engelsk for å bestille seg en taxi, mener Arbeiderpartiet.

– Det er en del som ikke snakker så godt engelsk. Det bør være en selvfølge i Norge at det går an å ta kontakt med kundeservice på norsk, sier Andreas Halse (Ap), som er fraksjonsleder i Samferdsels- og miljøkomiteen.

– Uheldig for språket

Halse har derfor stilt spørsmål til samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), om Christiana Taxi egentlig oppfyller sine forpliktelser når de på natten har folk som svarer på engelsk i telefonen.

Til det har byråden svart at det er svært uheldig at de ikke snakker norsk ved drosjesentralen, og at det ikke er å tråd med reglene. Byråden har derfor bedt Bymiljøetaten om å følge opp saken.

Heller ikke Språkrådet er særlig imponert over taxiselskapet. Seniorrådgiver Ole Våge mener det er svært uheldig, både for språket og for dem som får en dårligere tjeneste.

– Språket vårt er stadig under press fra engelsk. Vi har sett det på universitet, i næringslivet og nå også på en tjeneste som skal være for alle, sier Våge til NRK.

Hva syntes folk?

Det mener også folk NRK møtte ved taxiholdeplassen i Olav Vs gate i Oslo sentrum.

– Det tenker jeg er helt bak mål. Sånn skal ikke taxinæringen være, sier Nina Hovig.

Heller ikke Heidi Halvorsen, som er blind og derfor kjører mye taxi, ville likt å ha snakket med en engelsk-talene operatør.

Jeg er ikke så god i engelsk, så jeg ville satt pris på å snakke norsk Heidi Halvorsen

Roger Steines derimot mener det ikke er et problem for de fleste.

– Engelsk er jo et internasjonalt språk, så kanskje de aller fleste takler det på en grei måte.

FOLK OM TAXI: Roger Steines, Heidi Halvorsen og Nina Hovig. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Mener kundene setter pris på det

Christiania Taxi kjører både i Oslo, Bergen og Trondheim. Munawar Nabi, som er daglig leder, skriver i en e-post til NRK at han ikke har lest eller hørt svaret fra byråden. Han sier de som ikke forstår engelsk får snakke med en norsk operatør.

– Mange kunder setter pris på at vi tilbyr tjenester på flere språk, skriver Nabi.

På spørsmål om de har engelsktalende operatører for å spare penger svarer Nabi at det er en totalvurdering, og at kostnad også er en del av det.