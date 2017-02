Enger har kjøpt luksusleilighet

Eieren av Veireno, Jonny Enger har kjøpt luksusleilighet for 45 millioner kroner på Tjuvholmen i Oslo. Leiligheten er på 300 kvadratmeter og har ligget ute for salg i to år. Enger sier til DN at han har solgt huset og hytta for å få råd til leiligheten.