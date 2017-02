Enger dømt feil

Oslopolitiet har sendt brev til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker etter at det er klart at Pål Enger er dømt feil, skriver Dagbladet. To av Pushwagner-trykkene som Enger er dømt for å ha stjålet, har dukket opp i etterforskningen av «Onkel Skrue». Enger ble dømt til to års fengsel for å ha stjålet flere kunstverk fra Galleri Fineart i desember 2015.