Enda en død delfin funnet på Nesodden

Den siste delfinen som er funnet død ble obdusert i fjæra i ettermiddag. Den er mye mindre enn den første, men av samme art. Det er ingenting som tyder på at den minste delfinen døde på grunn av plastforurensning.

De siste dagene er det funnet flere døde dyr i samme strandområde. Minst to av dem døde trolig som følge av plastsøppel.

Ukjent dødsårsak

Dag Reynolds fra Marinereparatørene forteller til Akershus Amtstidene at den minste delfinen ikke har synlige tegn på skader eller sykdom. De har heller ikke funnet spor av plast i eller rundt den døde dyrekroppen, slik tilfellet var med den første delfinen. Den ble funnet innsurret i bygningsplast og tau.

BLE OBDUSERT PÅ STRANDEN: Delfinen ble obdusert i ettermiddag. Det var ingen tegn til plast, sykdom eller skader. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Reynolds tror derfor det kan dreie seg om mor og barn, og at delfinkalven ikke har klart seg uten moren sin. Teorien styrkes av at den minste delfinen bare er rundt 1,3 meter lang, mens den største var en hunn på nesten to meter.

Delfiner lever normalt i flokker, og mødre og døtre lever i samme flokk hele livet.

Sjelden art i våre farvann

Begge delfinene er av arten gullflankedelfin, en art som normalt sett ikke hører hjemme på våre breddegrader.

– Arten er utbredt i tropiske og tempererte hav, og det er bare funnet 15 døde gullflankedelfiner i Norge noensinne, sier Reynolds.

Han synes det var et trist syn å se det lille, grasiøse dyret ligge død i fjæra.

Delfinen ble funnet med rim over hele kroppen og har trolig ligget på stranden noen dager. Foto: Dag Reynolds

Flere døde dyr på samme sted

Sist fredag ble det også funnet en død sel og en utmagret havhest med magen full av plast i samme området som de to delfinene.

Dag Reynolds mener det er litt spesielt at fire døde dyr har havnet her nesten samtidig, men forklarer at funnene ble gjort i en bukt som ligger slik til at nordavinden vil skylle ting i land.

I tillegg til de døde dyrene har det samlet seg store mengder plast og tauverk innerst i bukten.