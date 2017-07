En person skutt: – Han er alvorlig skadet

Én time etter den første skytingen på Majorstuen i Oslo, melder politiet om at nok en person er skutt i Oslo. Denne gang på Etterstad.

Politiet utelukker ikke at det er sammenheng mellom de to skyteepisodene.

Mannen som ble skutt i Etterstadgata skal være alvorlig skadet.

Sendt til sykehus

– Klokken 09.22 fikk vi melding om en mann var skutt. Vi rykket ut med store styrker. Fant en person skutt. Han ble fort lagt over i ambulanse og fraktet til sykehus, sier innsatsleder i politiet Svein Arild Jorunland.

Mannen som politiet tok kontroll på i Etterstadgata, er nå formelt pågrepet og siktet for skytingen i Etterstadgata.

– Vi sjekker om det er relevans for episoden på Majorstuen, opplyser operasjonsleder Marita Aune

Aune sier at de er sikrere nå på at det er sammenheng mellom de to skyteepisodene.

– Ting som tyder på at de har tilknytning til hverandre, sier Aune. Men hun vil ikke si hva slags opplysninger som knytter de to hendelsene sammen.

Jobber med å finne nøyaktig åsted

Politiet vet lite om personen som er skutt.

– Det er for tidlig å si noe om relasjon, historikk og bakgrunn på vedkommende, sier Aune til NRK.

Innsatsleder Jorunland sier at de tror skytingen har skjedd på fortauet ved Etterstadgata 20, men det usikkert.

Det er ikke funnet våpen på de to åstedene, opplyser operasjonsleder Marita Aune.

– Flere enheter som jobber i søk etter gjerningspersonen nå, og flere enheter som jobber med teknisk og taktisk etterforskning på stedet.

POLITISTYRKER: Politiet opplyser at det var flere personer i området da skyteepisoden skjedde, De foretar rundspørringer og går gjennom videoopptak fra stedet. Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

– Hørte kraftig smell

Bassel Al-Saleh (21) kjørte en tur i området han bor for å se etter katten sin, da han hørte ett kraftig smell.

– Jeg så at politiet tok på seg hjelmer og skjold. De ropte og skrek til en mann, før de gjennomsøkte en leilighet.

Al-Saleh sier det var minst 20 politimenn på stedet.

– Jeg så at de løftet ut en person fra en leilighet. Han så skadet ut, og ble tatt med i ambulanse. Naboer og andre rundt her var helt fortvila. Det er skremmende når sånne ting skjer i nabolaget.

Her blir den skadde mannen fraktet inn i ambulansen. FOTO: Bassel Al-Saleh Du trenger javascript for å se video. Her blir den skadde mannen fraktet inn i ambulansen. FOTO: Bassel Al-Saleh

Venter på å komme inn til sønnen sin

Jack Hansen bor i blokka som nå er avsperret.

Han sto på gaten og så at politiet tok kontroll på en person. Han så også at den skadde mannen ble lagt på båre og inn i ambulansen.

Nå venter han utenfor politisperringene og får ikke komme inn.

SKYTING I NABOLAGET: Jack Hansen bor i blokka og venter på å komme inn til sønnen sin igjen. Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

– Det er skremmende. Jeg har en sønn på 10 år som sitter hjemme og venter på at jeg skal komme hjem med frokost. Han er redd selvfølgelig fordi han har sett ut fra verandaen og sett politiet med maskinpistoler. Det var skremmende for ham.