Én person skutt på Bjørndal i Oslo

– Skytingen skjedde i et garasjeanlegg og en person er funnet skutt, sier Øyvind Torgersen ved kriminalvakta i Oslo politidistrikt til NRK.

Garasjeanlegget ligger i et boligområde på Bjørndal i bydel Søndre Nordstrand. Det er et titall politibiler på stedet, sammen med ambulanse. Tungt bevæpnet politiet er også der, forteller NRKs reporter.

Ifølge politiet er personen alvorlig skadet og kjørt til sykehus.

Foreløpig er ingen pågrepet.

Politiet har rykket ut med alle tilgjengelige mannskaper. Politihelikopteret er også satt inn, sammen med politihunder.

– Har dette sammenheng med skytingen på Lambertseter i natt?



– Vi har ingen informasjon om at det er noen sammenheng, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NRK.

Politihelikopteret i aksjon over Grønliåsen ved Bjørndal mandag morgen. Foto: Geir Børdalen / NRK

Tre pågrepet etter skyting på Lambertseter

Det var rett etter midnatt, natt til mandag, at politiet fikk melding om skyting på Lambertseter i Oslo. Tre personer ble pågrepet i en bil i Oslo sentrum senere på natta.



– Vi fikk melding fra flere personer som fortalte at de hadde hørt skudd og sett to biler kjøre fra stedet. En av våre patruljer så og stanset en bil som passet til en av beskrivelsene. Der fant vi et våpen og pågrep de tre personene i bilen, sa Aune etter denne episoden.



Det var vitner som varslet politiet om skytingen på Bjørndal ved 6-tiden mandag morgen.