En person skal være alvorlig skadd etter en knivstikking i Ski i Akershus. Det ble først meldt at politiet søkte etter en mann og en kvinne som stakk fra åstedet på sykkel. Mannen er beskrevet som skjeggete og iført lue.

Politiet ble varslet klokken 16.52. Til Dagbladet sier politiet at vitner på stedet skal ha sett knivstikkingen direkte. Disse blir avhørt av politiet nå.

Innsatsleder Arve Hermansen i Øst politidistrikt sier de undersøker om gjenstandene som ble funnet på stedet faktisk har blitt brukt som stikkvåpen. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Dette er et området med mye folk. Det kan tenkes at noen har bilder eller video som kan hjelpe oss i etterforskningen, sier innsatsleder i Øst politidistrikt, Arve Hermansen til NRK.

Politiet kom frem like etter klokken 17 og fant en mann i 30-årene som var blitt knivstukket. Han ble kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader, sier Hermansen.

– Vi har pågrepet to menn og en kvinne som ble kjørt til arresten. Nå gjenstår vitneavhør og tekniske undersøkelser på stedet.

– Har dere funnet våpen?

– Det er sikret gjenstander som vi antar har blitt brukt.

Politibiler ved åstedet. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Stukket i ryggen

Ifølge Aftenposten ble fornærmede stukket i ryggen. Hendelsesforløpet er ukjent for politiet, ifølge Hermansen.

– Vi har snakket litt med fornærmede og skal avhøre de siktede i saken som er kjenninger av oss fra før. Men vi vet ikke noe mer om foranledningen foreløpig.

Østfoldbanen var en periode stengt for av- og påstigning ved Ski stasjon, på grunn av politiaksjonen på stedet. Ifølge Aftenposten fryktet politiet at gjerningspersonene skulle ta seg inn på et tog.

Like før klokken halv sju meldes det at stasjonen igjen er åpen.