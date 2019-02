Én person døde etter å ha fått strøm i seg i togtunnel

Ifølge politiet er personen som sist ble hentet ut av tunnelen nå erklært død. Personen ble først betegnet som kritisk skadd.

Skadeomfanget for de to som er fraktet til Ullevål sykehus beskrives som kritisk.

– De to fremstår som veldig alvorlig skadd, sier innsatsleder Tore Barstad til NRK.

Alle de tre personene ble eksponert for strøm da kom i kontakt med en strømførende kilde inne i tunnelen.

– Hvorfor personene befant seg inne i togtunnelen vet vi foreløpig ingenting, sier Barstad.

Politiet ble varslet om hendelsen litt over klokken 16.30 søndag ettermiddag.

Innsatsleder på stedet, Tore Barstad, beskriver ulykken som svært tragisk. Foto: NRK

Måtte lete etter den tredje personen

– De to personene som først ble kjørt til sykehus var det mulig å kommunisere med. De fortalte at det var en tredje person inne i tunnelen, sier Pedersen.

Politiet tok seg så inn i tunnelen, og fikk fraktet ut den tredje personen som nå er erklært død.

Politiet har foreløpig ikke ønsket å si noe om alder eller kjønn på de skadde.

Foto: Rikke Agerup / NRK

Ingen flere personer i tunnelen

Ulykken skal ha skjedd i et sidespor ved der toget kjører inn til Hjortnes ved Oslo S vestfra, ifølge politiet. Sidesporet brukes hovedsakelig til å snu tog.

Tunnelen ligger i området ved Filipstad i Oslo sentrum.

– Det er ingen flere personer i tunnelen nå, forteller vaktleder hos brannvesenet i Oslo, Tor Audunhus.

Ulykken får ingen konsekvenser for togtrafikken i området.

15.000 volt

– Det er bekreftet at det har vært uvedkommende inne i en liten tunnel på Filipstad. Basert på det vi vet, har de vært på et område som ikke er beregnet for vanlig ferdsel, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

– Vi har hatt situasjoner på Filipstad og andre steder tidligere som ligner på denne. Vår klare oppfordring er at man ikke beveger seg inn på områder som ikke er beregnet på vanlig ferdsel, fortsetter han.

I disse områdene er det høyspentanlegg med spenning på 15.000 volt.

– Kommer du i nærkontakt med det, er det risiko for liv og helse, sier pressevakta.

