Én omkom i leilighetsbrann i Oslo

Operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt opplyser at de fikk melding om brannen klokken 23.20 torsdag.

– Alle nødetatene rykket ut til Skogbrynet på Bestum. Da de kom frem til stedet, var det ganske mye røyk fra en leilighet. Brannvesenet tok seg inn og fant en livløs person. Vedkommende ble forsøkt gjenopplivet, men livet sto dessverre ikke til å redde, sa Stokkli til NRK like før klokken 00.30.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ingen andre personer ble evakuert som følge av brannen. Like over midnatt meldte politiet at brannen var slukket.

– Er det fastslått noen brannårsak?

– Det er ikke fastslått noen brannårsak per nå, men vi har både tekniske og taktiske etterforskere på stedet, sa Stokkli.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I morgentimene fredag sier krimvaktleder Solveig Sahr Berheim til NTB at politiet er ferdig med det kriminaltekniske arbeidet på stedet.

– Vi fortsetter etterforskningen fredag. Dette er rutinemessig arbeid, og skyldes ikke noen spesielle omstendigheter, sier hun.