En mann siktet for drap på Sandaker i Oslo

Politiet fikk melding om en død person i en leilighete på Sandaker i Oslo like etter klokken tre i natt. I leiligheten fant de en livløs mann som etter kort tid ble erklært død. Mannen som varslet AMK om den døde mannen ble pågrepet på stedet og er nå siktet for drap.

Den siktede er en norsk mann i 60-årene som bor i Oslo. Den siktede og avdøde kjente trolig hverandre, men er ikke i slekt.

Anne Alræk Solem, seksjonsleder for etterforskning av alvorlige voldssaker ved Oslo politidistrikt. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Hva som er foranledningen for dette og hva som er motivet, det er for tidlig å si noe om nå, men vi håper å avhøre siktede i løpet av dagen og at dette da blir klarere, sier Anne Alræk Solem, seksjonsleder for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt.

Politiet har ennå ikke fastslått identiteten til den avdøde mannen med full sikkerhet. De jobber nå med å varsle pårørende.

Kriminalteknikere startet undersøkelser av leiligheten i natt og jobber der fortsatt.

– Flere vitner er avhørt, etterforskningen pågår fremdeles og kommer til å fortsette, forteller Solem.