En mann knivstukket i Oslo

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 12.

Mannen som er knivstukket er bevisst og lettere skadd, og får behandling av helsepersonell, ifølge politiet.

– Mannen har fått et knivstikk, og så har han gått på en buss. På bussen ga han beskjed om hva som hadde skjedd, og bussen stoppet ved Bislett stadion, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt.

Har mulig funnet åstedet

Politiet har pågrepet to menn etter hendelsen. En mann i slutten av 20- årene og en mann i starten av 30- årene.

– Vi mistenker at disse to har vært involvert i hendelsen. Det er gjort funn og andre opplysninger som gjør at vi mistenker at de har vært i kontakt med fornærmede, sier Grøttum.

Politiet ønsker ikke å gå ut med hvor de gjør undersøkelser, men de har gjort funn som gjør at de mener å ha funnet åstedet.

Ønsker tips

Politiet ønsker tips i saken.

– Vi har pågrepet to personer og trapper derfor ned søket. Men vi er fremdeles interessert i vitner av hendelsen, så hvis noen har noe å tilføye så ber vi dem ta kontakt, avslutter Grøttum.