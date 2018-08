En mann knivstukket i Oslo

Politiet fikk melding klokken litt over klokken halv seks i kveld om knivstikkingen. De er nå ute med flere patruljer og søker etter gjerningsperson.

– Mannen ble funnet knivstukket i en leilighet. Han var alene da politiet ankom, sier operasjonsleder i politiet, Gjermund Stokkli.

Ifølge politiet er mannens skader mindre enn først antatt, mannen er ikke alvorlig skadet. Politiet gjør nå undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd.

– Klokken 17.35 ringer en mann inn og sier at han var blitt knivstukket. Første meldingen høres dramatisk ut, og at mannen har fått alvorlige skader. Politiet kjører til adressen og lokaliserer tilskadekomne. Det viser seg at det er overfladiske skader, sier innsatsleder, Rune Bjørsvik, til NRK.

Han sier det er for tidlig å si noe om gjerningsperson og at de er i en etterforskningsfase. Mannen blir avhørt og politiet skal gjøre en åstedsundersøkelse.

– Mannen var oppegående når vi kom og fikk hjelp av ambulanse på stedet. Han ble kjørt til legevakten, sier Bjørsvik.