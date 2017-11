En død etter at to busser frontkolliderte 

Fire personer var involvert i ulykken. To personer ble sittende fastklemt etter kollisjonen. De to andre kom uskadd fra ulykken.

Regiondirektør i Nettbuss for Oslo og Akershus Per Nilsen bekrefter at det var to av deres rutebusser som var involvert i ulykken.

Vaktleder ved 110 -sentralen på Romerike Tom Thoresen forteller de nå har frigjort personene som satt fastklemt.

Til NRK sier operasjonsleder Per Stenslet i Øst politidistrikt at de ikke har noen teori om hva som har skjedd annet enn at det er veldig glatt i området. Veien er nå sperret av politiet og forblir stengt en stund fremover.

Politi, brannvesen og ambulanse er på stedet. Det foretas nå grundige undersøkelser av ulykkesanalysegruppa til vegvesenet og kriminalteknikere fra politiet.