Én alvorlig skadet etter ulykke med flere biler på E6

Ulykken skjedde like før klokken åtte ved Bergerkrysset på Romerike, i nordgående retning på E6.

Fire biler har vært involvert i ulykken. Først fikk en bil sleng og havnet på siden. To biler stanset for å hjelpe den første bilen, så kjørte en varebil inn i de to som hadde stanset.

– Én person er alvorlig skadet og fraktet til sykehus med ambulanse. Det er ukjent hva slags skader vedkommende har fått, men det skal ikke være livstruende, forteller operasjonsleder Pål-André Thorsby i Øst politidistrikt.

Fire personer kjøres til Ahus med lettere skader.

Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent, men kjøreforholdene i området er krevende.

– Det er veldig glatt veibane på stedet, med skikkelig snøvær som gjør forholdene vanskelige, sier Thorsby.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bilene har fått store materielle skader, og det vil ta lang tid å rydde veien.

– Trafikken går forbi i venstre felt, men det går veldig sakte, forteller operasjonslederen.