Én alvorlig skadd etter knivstikking i Oslo

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 5 torsdag morgen. Politiet fant den skadede alene i en leilighet.

Politiet rykket ut til Vulkan-området ved 5-tiden torsdag morgen. Foto: knut erik solhaug / nrk

– Det er ingen som er pågrepet i forbindelse med knivstikkingen, men politiet snakker med flere personer i forbindelse med saken, sa operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til VG tidlig torsdag morgen.

Mannen skal ha blitt stukket flere ganger og er alvorlig skadet. Han er fraktet til Ullevål sykehus og er under behandling der, opplyser politiet.

Letter etter én gjerningsmann

Politiets innsatsleder Hanne Nordve. Foto: knut erik solhaug / nrk

– Vi er i kontakt med flere personer som kan vite noe om hendelsen. Den som meldte fra om hendelsen blir avhørt på politistasjonen for å sikre alle opplysninger som kan hjelpe oss med å finne en gjerningsmann, sier innsatsleder Hanne Nordve til NRK.

Politiet er temmelig sikre på at knivstikkingen skjedde i leiligheten, men utover det ønsker de ikke å gi noen detaljer om hvor mange som har vært i leiligheten.

– Vi gjør undersøkelser i leiligheten og foretar avhør av de personene de har kommet i kontakt med, sier Nordve.

Nordve sier at den skadede er en ung, norsk statsborger og at dette ikke handler om et kriminelt belastet miljø. Hun ønsker foreløpig ikke å si om noen av de involverte bodde i leiligheten.