Elvestuen kan miste plassen

Ola Elvestuen (V) ligger an til å miste plassen på Stortinget etter at forhåndsstemmene er telt opp i Oslo. Venstre får 6,7 prosent av stemmene, en tilbakegang på 1,5 prosentpoeng fra 2013. Venstre har hatt to representanter i Oslo og beholder en.