Elsykler på jobb

Bydelene i Oslo har til sammen kjøpt inn 171 elsykler, som de ansatte kan bruke i jobben. Syklene har eget Oslo-design, og tanken er at de kan brukes for å komme seg til og fra møter og for hjemmetjenesten i de ulike bydelene. På bildet er finansbyråd Robert Steen og folkehelsekonsulent Christina Loe Øqvist.