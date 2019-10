Elleve års fengsel for drapsforsøk ved Blå

I februar ble mannen dømt til elleve års forvaring i Oslo tingrett, men anket saken. Nå har Borgarting lagmannsrett dømt 26-åringen til fengsel i elleve år.

Skytingen skjedde natt til 9. juli 2017 utenfor utestedet Blå på Grünerløkka i Oslo. Fire personer ble skadet. Blant dem var både ansatte og tilfeldige gjester.

Før rettssaken i tingretten ble mannen intervjuet av NRK. Da sa han at han ikke hadde til hensikt å drepe og at han angret på det han hadde gjort.

– Jeg følte meg urettferdig behandlet av vaktene på Blå og ble veldig sint. Men jeg skulle bare gått hjem. Jeg angrer selvfølgelig på at jeg skjøt. De skuddene har ødelagt mye, sa han.

Positiv utvikling

Ifølge NTB har lagmannsretten under betydelig tvil kommet fram til at det ikke er grunnlag for å dømme mannen til forvaring, men det påpekes at saken er et grensetilfelle. Lagmannsretten la særlig vekt på fengselsstraffens lengde, og at tiltalte syntes å ha en positiv utvikling i fengselet den siste tiden.

26-åringen er dømt for å ha avfyrt tre skudd mot personer som sto utenfor inngangspartiet til utestedet Blå. Det var tilfeldig at ingen ble drept, mener lagmannsretten.

Mannen er også fradømt retten til medlemskap i skytterlag eller skytterforeninger.

Glad han slipper forvaring

Den dømte 26-åringen er glad han slapp å bli dømt til forvaring.

– Han er glad retten har gitt ham en ny sjanse, forteller mannens forsvarer, advokat Stian Mæland.

– Han hadde håpet på å kunne komme ut i samfunnet igjen uten en forvaringsdom over seg.

Mæland sier det er for tidlig å si om dommen blir anket.

– Det har vi ikke diskutert ennå, sier forsvareren.