Elever siktet for voldtekt

To gutter på 17 og 19 år som går på en videregående skole i Bærum er siktet for å ha voldtatt en yngre jente som også er elev i skoletiden. Budstikka skriver at de to guttene nekter straffskyld. Guttene er ilagt et forbud mot å kontakte jenta.