Elev sendt til sykehus etter vold i skolegården

En elev ved Li skole i Nittedal ble fredag sendt til sykehuset etter en voldsepisode i et friminutt. Det bekrefter politioverbetjent på Nittedal lensmannskontor Geir Bakk Anthonsen. Eleven fikk en alvorlig hjernerystelse.

– Jeg kan bekrefte at en gutt ble kjørt inn til Akershus universitetssykehus på fredag, etter det som hadde skjedd i skolegården.

Saken ble mandag politianmeldt av fornærmedes forelder, etter at politiet hadde blitt orientert om hendelsen fra skolen på lørdag. Mandag formiddag anmeldte også skolen forholdet.

Skolens rektor Steinar Flesland erkjenner at han burde tatt kontakt med politiet med en gang.

– På fredag så jeg ikke hvor alvorlig episoden var. Der gjorde jeg en feil og det må jeg ta lære av.

Et kjent problem

Rektor sier det har vært en problem inneværende skoleår med mobbing på skolen og i sosiale medier. Samtidig har det vært en høy prioritet fra skolen sin side å iverksette tiltak for å forhindre mobbing.

– Det er iverksatt konkrete tiltak for både elever og foreldre, men når det skjer en sånn episode må vi si at tiltakene ikke har hatt den effekten vi har ønsket, sier Flesland.

Leder for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) på Li skole, Nina Jeanette Lailey, er kjent med problemene på skolen.

– Det er en sak som har vart over lengre tid og har vært oppe i FAU. I morgen er det innkalt til et ekstra møte der vi håper å få klarhet over hvordan dette skal forhindres i fremtiden.

Vil holde barna hjemme fra skolen

I en Facebook-gruppe til støtte for den fornærmede og hans foreldre er det flere som har engasjert seg. Der har enkelte foreldre foreslått å holde barna hjemme fra skolen som en protest. Det synes Lailey er uheldig.

– Det er ikke riktig måte å gjøre det på. Det er mer konstruktivt å sende elevene på skolen og snakke om hva mobbing gjør og hvordan det skal forhindres. Foreldre må også ta et stort ansvar.

Bilder som er delt på støttegruppen viser at mange av skolens elever viste støtte med plakater og sang i dag.

– Samtlige elever stilte seg i ring og ga klar beskjed om at her på Li skole aksepterer vi ikke mobbing. Det var en fin marking, forteller Flesland.