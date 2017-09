Eldre mann kritisk skadet etter påkjørsel - politiet mistenker overlegg

Den eldre mannen ble påkjørt på et jorde ved familiens adresse like før klokken sju i kveld, forteller politiet. Han ble fløyet til sykehus med kritiske skader.

Ifølge operasjonsleder Leif Olav Holten i Øst politidistrikt er de to mennene i familie. Familien er kjent av politiet fra før i forbindelse med en familievoldssak, ifølge Holten. Det skal ha vært flere vitner til påkjørselen, blant dem flere familiemedlemmer.

Politiet hadde allerede rykket ut til stedet klokken seks etter at en av de involverte hadde utløst en voldsalarm. Etter at situasjonen var avklart og politiet hadde forlatt stedet, skjedde påkjørselen.

Føreren av lastebilen, en mann i 40-årene, er pågrepet av politiet og skal fremstilles for blodprøvetaking.

– Vi mistenker at påkjørselen er forsettlig ut ifra vitneforklaringer og spor på stedet. Så får den videre etterforskningen bringe klarhet i om dette er riktig. Det står fortsatt igjen å avhøre alle parter, både de impliserte og vitner, forklarer operasjonsleder Holten.

Han forteller at dette kan bunne i en familietvist som har pågått over tid.

Ulykkesgruppa undersøker åstedet

Holten sier videre at ulykkesgruppa fra Statens vegvesen er på åstedet for å gjøre åstedsundersøkelser sammen med politiet. Lastebilen som ble brukt i påkjørselen skal bringes til en trafikkstasjon for flere tekniske undersøkelser.

Den pågrepne mannen i 40-årene er i politiets varetekt, men de har ennå ikke kunnet avhøre mannen.

– Vi avhører vitner akkurat nå, så får vi se hvor mange vi rekker utover kvelden og natta, forteller operasjonslederen.