Eldre kvinne skadet i brann i Bærum

Oslo politidistrikt meldte om brannen klokken 00.50.

– Det brenner i en leilighet i et leilighetskompleks i Okesnøyveien på Fornebu i Bærum. Én person er skadet, men omfanget er uavklart. Det er uvisst om det er flere skadde, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK.

Han sa videre at nødetatene startet evakuering av de totalt 54 beboerne i komplekset.

– Moderate skader

Like over klokken 01.00 opplyste brannvesenet imidlertid at brannen var slukket.

Brannstedet luftes ut, og oppgangen og leilighetene blir gjennomsøkt, skrev 110-sentralen på Twitter.

Politiet meldte først at en eldre kvinne hadde fått alvorlige brann- og røykskader. Torsdag morgen beskriver Ullevål sykehus kvinnens skader som moderate.

Ble reddet

To menn fikk lettere røykskader. De to skal ifølge politiet ha tatt seg inn i kvinnens leilighet, og forsøkt å redde henne ut. Det er uklart om det var de eller politiet som fikk kvinnen ut.

Ingen andre personer ble evakuert fra adressen, bortsett fra de tre som er skadet.

Brannårsaken er foreløpig ukjent.

Foto: Fredrik Hove / Hovemedia