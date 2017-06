Ektepar sparket etter svindel

Paret skal ha svindlet Oslo kommune i årevis. En seksjonssjef skal ha sørget for at ektefellen fikk lønn og ekstra betaling uten å være på jobb, skriver Vårt Oslo. De har erkjent jukset, men seksjonssjefen saksøker kommunen for urettmessig avskjedigelse.