Eksperter tror politiet vil legge press på mulige kidnappere

Politiets hovedteori er at Hagen (68), som er gift med milliardæren Tom Hagen (68), ble kidnappet fra parets bolig på Fjellhamar i Lørenskog kommune den 31. oktober i fjor. Politiet har holdt saken skjult i hele ti uker.

Ivar Fahsing er politioverbetjent ved avdeling for etter- og videreutdanning på Politihøgskolen, og har blant annet beslutningstaking som spesialområde. Han mener at grunnen til hemmeligholdet er at politiet har utelukket alle andre muligheter.

Politioverbetjent Ivar Fahsing tror at politiet vil legge press på kidnapperne Foto: NRK

– En av årsakene til at de har holdt dette skjult så lenge, er at de har grunn til å tro at dette virkelig er en kidnapping. Hadde de tvilt på det, så hadde de åpenbart gått ut med saken tidligere. Det er så mye å tape på å holde en forsvinningssak skjult, i alle andre tilfeller enn ved kidnapping, sier han til NRK.

Han mener at politiet har holdt seg til moderne etterforskningsteknikk og ønsker å legge press på kidnapperne

– Jeg tror ikke dette handler om å få inn mer informasjon. Jeg tror det er et forsøk på å legge press på kidnapperne. Politiet er frustrert, hvis det er riktig som de sier, over at de ikke klarer å kommunisere med dem, sier han.

Politiet tror Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ble bortført fra familiens hjem på Fjellhamar i Lørenskog den 31. oktober i fjor. Du trenger javascript for å se video. Politiet tror Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ble bortført fra familiens hjem på Fjellhamar i Lørenskog den 31. oktober i fjor.

Håper det har vært mer kontakt

Finn Abrahamsen har jobbet over 30 år i politiet, og har vært privatetterforsker siden 2007. Han sier at det er det som kommer inn av informasjon som avgjør om politiet vil gå ut med informasjon eller ikke.

Privatetterforsker Finn Abrahamsen mener at 90 prosent av tipsene politiet får inn vil være irrelevante. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Det har de gjort for å opprettholde muligheten for oppretting av kontakt. Det ligger et trusselbilde bak som gjør det vanskelig for å politiet å gå ut offentlig. Dette er en avveiing de har vært nødt til å ta og som må ha vært ganske tøff for etterforskningsledelsen, sier han til NRK.

Abrahamsen sier et dette er en vanskelig situasjon for politiet, og håper det har vært mer kontakt enn det som er uttrykt.

– Man må hele tiden tenke på den savnedes sikkerhet når man skal vurdere hvilke grep man skal ta. Dersom de ikke har noen kontakt blir det vanskelig. Jeg håper de har hatt mer kontakt enn det som blir formidlet slik at de kan få vite om hun virkelig er i live og vet hva man jobber med, sier han.

Anne-Elisabeth Hagen ble sist sett 31. oktober. Foto: Politiet, med tillatelse av familien

– Stor risiko ved å ikke gå ut før

Tom Hagen kom hjem fra jobb onsdag 31. oktober. Bare timer i forveien mener politiet at kona Anne-Elisabeth Hagen (68) ble bortført.

I huset fant ektemannen flere ark med krav om penger, beskjed om ikke å kontakte politi, og trusler hvis det blir gjort. Språkeksperter er satt inn i etterforskningen for å gjennomgå dokumentene.

Gjerningspersonene krever løsepenger i kryptopenger. Etter det NRK erfarer, i den ikke sporbare kryptovalutaen Monero.

Fashing tror hoveddilemmaet har vært kidnappernes krav.

– Faren ved å offentliggjøre er at du bryter vilkårene kidnapperne har satt. Man må anta at ektemannen har fått beskjed om ikke å gå til politiet. Politiet føler et ansvar overfor ektemannen, de kan ha lovet ham å ligge lavt. Jeg vil tippe at det er et hoveddilemma, og at politiet ville prøve alt før de bryter dette, sier han

Han mener at politiet har tatt en stor risiko ved å ikke gå ut før.

– Folk i nærområdet har fått med seg noe har foregått, men politiet har ikke kunnet gjøre en rundspørring. Å gjøre det nå, kan være bortkastet, mener Fashing.

Les også: Ber om tips om mistenkelige innkjøp av kvinneklær