Ekspertens enkle tips til perfekte påskeski

– Jeg tror fortsatt på prinsippet om at klarer man å se på gradestokken og gjør det enkelt, så kommer man ganske langt, sier smøresjefen på det norske langrennslandslaget.

– Når vi er i påskefjellet, er det gode skiopplevelser vi skal ha. De fleste av oss skal gå og kose oss med barna og ha med appelsin, kvikk lunsj og varm sjokolade. Da skal vi ikke bruke så mye tid på å smøre ski.

Temperatursvingninger

Denne påsken trenger de som ennå ikke er lei vinteren, slett ikke reise til fjells for å ha gode skiopplevelser. Sjelden har det ligget så mye snø i marka, og med kalde netter i værvarslene også framover, er det ingenting som tyder på at snøen skal forsvinne med det første.

ALTERNATIVER: Hvis du absolutt ikke vil tenke på festesmurning, kan Knut Nystad anbefale skøyteski eller felleski. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Men mildvær og soloppvarming på dagtid gir temperatursvingninger. Det betyr skarpt føre og mer slitasje på festesmurningen. Da er det ekstra viktig å ha gjort grunnarbeidet på forhånd.

– Problemet er at folk stort sett bare legger smurning rett på festesonen uten å bruke grunnsmurning. Da har de kjempeski i kanskje 4-500 meter, og så forsvinner festet etter det, sier Nystad.

Bruk sandpapir

Og det er her Nystads gode hjelper sandpapiret kommer inn i bildet.

– Det kan høres ut som galskap å gå løs på ski du nettopp har kjøpt for masse penger med sandpapir, men det må du gjøre skal du ha godt feste.

– Sørg for at skiene er rene og bruk sandpapir i festesonen. Så bruker man en grunnsmurning for å ha minimalt med slitasje på festesmurningen. Vi gjør det enkelt og bruker en klisterspray.

– Og selv om det heter klisterspray, kan du dekke den med hvilken smurning du vil. Er det tørrvoksføre, går du på tørrvoks; er det klisterføre, går du på klister, konstaterer han.

GRØNN KLISTERSPRAY: Men husk sandpapiret først. Legg merke til teipen som avgrenser festesonen og at Knut Nystad holder hånda slik at han unngår sprut i glidsonen. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Slik gjør du

I smørebua i garasjen hjemme i skibygda Nittedal, demonstrerer smøresjefen prosessen trinn for trinn:

Sørg for at skiene er rene.

Finn ut hvor festesonen er.

Rubb opp festesonen med sandpapir 100-120.

Sett en teipbit foran og bak festesonen for å unngå klistersøl i glidsonen.

Bruk grønn klisterspray. Snu boksen opp ned og spray.

Bruk fingeren og stryk ut.

Mangler det klister et sted, spray litt mer.

La klisteret tørke i fem minutter. Legg på dagens smurning etter temperatur.

Ikke hver gang

– Grunnarbeidet behøver du så absolutt ikke gjøre hver gang du skal ut på ski. Så lenge du ser at det er smurning under skia, kan du legge ny smurning på toppen av det du har, sier Nystad.

VARMT: Hvis klisteret holder romtemperatur, er det lettere å legge på. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Hvis dagens smurning er klister, er det viktig at klisteret er varmt og at tuben ikke har ligget i en kald utebod, understreker han.

Da er det lett å legge klisteret tynt på som stripe eller sikksakk-mønster, før også dette strykes ut med fingeren og korkes til slutt.

Glider på boks

For å gjøre ting enklest mulig anbefaler smøresjefen å bruke også glider på boks.

– Det er veldig mange flytende glidere på markedet, så det er egentlig bare å glemme å pakke strykejernet. Men la glideren tørke en times tid, lyder rådet fra Knut Nystad.