Ferdes du mye i skog og mark er det verdt å gå med nesa i sky. Sjansen for å få øye på et ekorn er ekstra stor nå for tiden.

Mange har lagt merke til at det er mye ekorn å se for tiden: Disse kvikke, røde smådyrene med buskete hale som piler opp og ned trestammene og gjerne hopper over til nabotreet.

Granfrø – også kalt pinjekjerner – er favorittmaten til ekornet. For to år siden var det kongleår. Og mer mat betyr flere unger.

– Da var det stor forekomst av kongler på grantrærne, forteller han. Så nå ser vi resultatet av denne gode tilgangen på ekornmat: Det er blitt flere ekorn, sier zoolog ved Universitetet i Oslo, Petter Bøckmann.

Denne gangen er det Østlandet det gjelder. Kongleår er regionale, ifølge zoologen.

– Det er fullt av søte ekorn i år, men folk bør passe seg for å slippe dem innendørs, sier zoolog Petter Bøckmann. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Ekornet har skarpe tenner og kan åpne harde ting, så nøtter er ikke noe problem. Men det går heller ikke av veien for litt kjøttmat.

– Det kan også plyndre fuglereir, men har ikke tenner til å spise gress. Likevel liker best frø og nøtter, sier Bøckmann.

Dødssøte

Disney-generasjonen, som har vokst opp med Snipp og Snapp, elsker ekorn.

– Ekorn er jo egentlig en rotte som har utseendet med seg. Ekorn er søte. De er ikke kloakkboere med møkkete pels. De hopper rundt med glinsende pels, vifter med den flotte halen og titter på oss med et nøttebrunt blikk. Det hjelper på populariteten, Bøckmann.

I England hjelper det ikke å være skjønn, for der blir ekorn skutt.

– Storbritannia har blitt invadert av det amerikanske store gråekornet, som driver vekk den naturlig bestanden. Derfor driver de aktiv jakt på ekorn. Jeg frykter at vi skal få gråekorn i Norge, sier Bøckmann.

Han legger til at selv om de norske ekornene er supersjarmerende, må ikke folk ta dem inn.

– Min far tok inn et skadet ekorn og fostret det opp. Plutselig en dag kom han til en «trashet» leilighet. De er søte, men du må huske at de er ville dyr og har det best ute, sier han.