E6/Minnesund bru stengt til onsdag

Statens vegvesen håper å kunne åpne E6 onsdag. De har arbeidet i flere dager med setningsskader fordi vann under veien vasker ut jordmasser. I morges ble E6 stengt, slik at de kan finne årsaken til problemet. Omkjøring via Riksvei 4 eller lokalt over Langset bru.