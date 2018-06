E6 stengt på grunn av vann

– Det er opp mot en halv meter med vann på stedet. Flere biler står igjen i vannet etter at de har forsøkt å kjøre igjennom vannet, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.

Trafikken ledes vekk av Veitrafikksentralen som har satt opp fysiske sperringer på E6.

– De leder nå trafikken over Lambertseterveien, sier Pedersen.

Vannet har trukket seg noe tilbake, men veien er fortsatt stengt. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det er uklart hvor lenge det vil være stengt. Brann og redningsetaten jobber med å drenere vannet vekk.

– Det er et kjent problem at det blir mye vann når det regner slik det gjør. Det må trekke seg tilbake selv. Det blir foreløpig ikke satt opp noen tiltak for å fjerne vannet, sier han.

Er det værproblemer der du er, tips oss.

I Sandviksveien i Bærum har en kloakklekkasje blandet med regnvann stengt veien.

Bærum vann og avløpsetat er på plass, men også her er det usikkert når veien åpner igjen.

Lynnedslag førte til brann

I Drøbak tok det fyr i taket på en enebolig etter et lynnedslag forteller operasjonsleder politi Øst, Finn Håvard Ås.

– Nødetatene fikk melding om et mulig lynnedslag i et bolig i Drøbak i kvart over ett tida i ettermiddag. Da nødetatene var på plass var det brann i taket på boligen. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen. Alt tyder på at det var et lynnedslag som førte til brannen.

Foto: Peter Walter / Walter Media

Øst politi har også fått flere meldinger om store vannmengder ved rundkjøringene i Ski, der flere biler har blitt stående. Politiet har også fått overlevert flere bilskilt som har falt av biler som trolig har bråkjørt inn i vannet og mista skilt.

– Skiltene sitter ikke på med skruer slik de gjorde i gamle dager sier Ås.

politiet oppfordrer alle som har kjørt gjennom en vannete rundkjøring om å sjekke at de fortsatt har skiltene på:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Østfoldbanen er stengt

Lynnedslaget i Follo har også ført til stans på Østfoldbanen. Det melder Bane Nor på Twitter.

– Tordenværet har slått ut fjernstyringen og sikringsanlegget mellom Kolbotn og Ski, det gjør at det nå er stengt for trafikk på den strekningen, forteller Bane Nor sin medievakt Hilde Marie Braaten.

Mannskap er på vei for å undersøke hva som har gått galt og utbedre feilen, det er uklart når Østfoldbanen vil være i gang igjen.

Sjekk været på YR.NO