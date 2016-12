E18 sperret av stort veiskilt

Et stort veiskilt har blitt revet ned av kraftig vind og sperrer E18 nordgående over Vinterbrosletta i Akershus, melder politiet i Follo. Veimannskaper og politi arbeider med å rydde veien. Omkjøring går via fylkesvei 156 eller E6 gjennom Nøstvedttunnelen.