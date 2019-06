E18 er åpnet igjen etter eksplosjon ved Sandvika

Hydrogenstasjonen ligger langs E18, eksplosjonen førte til at veien ble stengt i begge retninger.

Etter en ny vurdering fra brannvesenet er veien nå besluttet åpnet i begge retninger.

Ved 19-tiden var det store trafikale problemer på strekningen, ifølge Veitrafikksentralen.

– Trafikken står litt etter Stabekk retning sydover, også står køen nesten fra Asker og inn til Sandvika, sier Mari Aarrestad, operatør ved Veitrafikksentralen, til NRK.

Også E16 ved Bjørnegårdtunnelen retning Sandvika er fortsatt stengt, som følge av eksplosjonen, skriver Veitrafikksentralen på Twitter. De anbefalte omkjøring via E134 og Oslofjordtunnelen, eller via Hokksund og riksvei 35.

Totalt 9 brannbiler er på stedet for å slukke brannen ved hydrogenstasjonen. De jobber med å kjøle ned anlegget, skriver Oslo-politiet på Twitter.

I tillegg har politiet har satt opp en sikkerhetssone på 500 meter rundt Uno-X-stasjonen den forblir selv om veien er åpnet.

Ved 19-tiden hadde Veitrafikksentralen dette å si om situasjonen:

– Trafikken ved Sandvika står bom stille i begge retninger. Man kommer heller ikke ned fra E16 mot Sandvika Bjørnegårdtunnelen, den er også stengt, sier Aarrestad.

Mange folk på veiene

Mange har benyttet seg av fridagene og er på vei hjem fra pinseferien. Det gjør at det er ekstra mye trafikk på veiene, ifølge Veitrafikksentralen.

Selv om veien er åpnet må folk belage seg på kø.

EKSPLOSJON: Ved denne hydrogenstasjonen eksploderte det. Ifølge brannvesenet kan det være fare for nye eksplosjoner.

Til legevakta

To personer som var på veien i nærheten av Uno-X-stasjonen da det eksploderte er sendt til legevakta med mindre skader.

– Etter det vi vet fikk de skader da det ble utløst airbager på grunn av eksplosjonen, sier politiets innsatsleder Magnus Strande.

Det er fortsatt en viss fare for eksplosjoner i anlegget ved hydrogenstasjonen, skriver brannvesenet på Twitter.

Politiet skriver på Twitter at de har stor forståelse for de trafikale problemene situasjonen skaper, og at de vil åpne veiene igjen så fort det er sikkert.