Dyrt å kjøre nye E18

90 kroner i bompenger på E18, hver vei gjennom Asker og Bærum er for mye. Det sier fylkesordfører i Akershus Anette Solli. Hun vil at staten skal endre kravet om at bompengene skal finansiere et lån med seks prosent rente og bare 15 års nedbetalingstid.