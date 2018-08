Du er selv ansvarlig hvis du blir svindlet på Vipps

– Jeg hadde lagt ut en annonse på Finn.no med en gyngestol til salgs. Etter kort tid ble jeg oppringt av en mann som sier at han vil kjøpe den, sier Maren Wilberg fra Sørum i Akershus.

Mannen som ringte sier at han gjerne vil betale i underkant av halvparten av beløpet med betalingsappen Vipps, og resten kontant.

Det er her svindelen starter. To minutter etter at samtalen er avsluttet får hun en melding på Vipps.

– Der står det «sendte deg 4500 kroner». Da tenker jeg det var raskt, det var fint, sier Wilberg.

FALSK: En falsk Vipps transaksjon ser nesten identisk ut som en virkelig en. Foto: Gøril Furu / NRK

Gikk i fella

Det hun ennå ikke vet er at personen kun har sendt melding om at pengene er sendt. Disse pengene har verken gått ut fra avsenders konto eller kommet inn på Wilbergs konto.

Etter en halvtime ringer mannen tilbake.

– Han beklager så mye, men sier at han vil ikke vil ha stolen likevel. Jeg sier at det er greit og at han skal få pengene tilbake.

Wilberg overfører 4500 kroner tilbake til svindleren på Vipps.

Foto: Skjermdump

Fikk en tankevekker

For under en uke siden ble det sendt et innslag på Dagsrevyen om Ketil Klingberg. Like etter at Klingberg la ut en annonse for å selge pianoet sitt på Finn, kastet en Vipps-svindler seg over ham.

Det var dette innslaget som fikk Wilberg til å forstå at hun hadde blitt svindlet på betalingsappen. Hun anmeldte saken til politiet.

– Man føler seg både litt lurt, dum og naiv, sier Wilberg.

BEKREFTELSE: Slik skal det se ut på Vipps når pengene faktisk er overført. Foto: Anniken Sanna / NRK

– Ringte banken til svindleren

Betalingsappen Vipps fungerer slik at du registrerer deg med telefonnummer og kontonummer. Alle inn og utbetalinger blir derfor registrert i nettbanken.

Det var slik Wilberg fant ut hvilken bank svindleren benyttet. I et forsøk på å få pengene tilbake ringte hun banken hun hadde overført penger til.

– Vi kan ikke refundere penger i en slik sak. Vi har ikke hatt noe del i denne transaksjonen og har ikke mulighet til å avverge svindelen, sier Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Bankene har derimot mulighet til å sperre kontoen om de synes en transaksjon ser mistenkelig ut. Jo før du tar kontakt, jo bedre.

EGET ANSVAR: Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige mener du selv må passe på. Foto: Gøril Furu / NRK

Ny Vipps-app neste uke

Vipps refunderer heller ikke svindel. De sier det er brukernes ansvar å sjekke at pengene faktisk er mottatt.

Men neste uke kommer betalingsappen med en ny løsning som gjør at det er enklere for kunder å se at de faktisk har fått pengene.

Svindleren har også blitt blokkert fra tjenesten.

NY: Slik skal den nye versjonen av Vipps ut. Den skal gjøre det sikrere, slik at man lettere kan se at du faktisk har mottatt penger - ikke bare fått en melding! Foto: Skjermdump / Vipps

– Men hvordan har svindlerne klart å sende en melding i Vipps før det er blitt gjort en transaksjon? Dette er vel egentlig ikke mulig?

– De har bevisst sendt et beløp som feiler i Vipps, for eksempel et stort beløp de ikke har dekning for. Dette ser da ikke mottakeren, og svindleren kan så sende en tekstmelding til mottaker som de oppfatter som at penger er mottatt, forteller Hanne Kjærnes i Vipps.

Lykkelig slutt

For Maren Wilberg sin del ser det likevel ut som at ting order seg.

Onsdag fikk svindleren kalde føtter etter å ha fått vite at NRK var på saken. Nå er deler av beløpet tilbakebetalt til Wilberg. Resten skal bli overført snart.

– Inntil jeg har fått pengene mine tilbake opprettholder jeg politianmeldelsen, sier Wilberg.