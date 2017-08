Drepte mamma foran barna

Mannens tidligere kone ble funnet livløs i en leilighet på Ulven i Oslo i 2015, etter at mannen selv ringte politiet og sa han hadde drept kona si.

Hun ble fraktet til Ullevål sykehus, hvor hun senere døde av skadene. Mannen skal ha stukket sin kone 18 ganger med en kjøkkenkniv i ryggen, brystet og buken.

Ekteparets tre mindreårige barn så at moren ble drept av faren, ifølge tiltalen.

Den eldste, en gutt som da var ti år gammel, skal ha forsøkt å redde morens liv, men faren dyttet ham bort.

Mannen forklarer i retten at han ikke husker noe etter det første knivstikket.

– Etter det blir alt tåkete, sier 35-åringen.

Sakkyndige: – Ikke tilregnelig

35-åringen ble pågrepet i leiligheten på Ulven kort tid etter at han selv meldte fra om drapet.

Statsadvokat Irlin Irgens representerer påtalemyndigheten. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Han er tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter. I tillegg er han tiltalt for krenking og grov mishandling av barna, fordi de ble vitner til at moren ble drept.

– Det er ingen tvil om hvem som er gjerningsmannen her. Det sentrale temaet blir om vilkårene for dom til psykisk helsevern er til stede, sier aktor, statsadvokat Irlin Irgens.

De rettsoppnevnte sakkyndige psykiaterne, Torgeir Husby og Rita Lyngved, fastslo i sin vurdering at mannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket og dermed ikke strafferettslig tilregnelig. Statsadvokaten har derfor tatt forbehold om å legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern.

Siden januar i år har mannen vært innlagt på psykiatrisk sykehus fordi han ble psykotisk i varetekt. I dag er han diagnostisert med paranoid schizofreni.

Mannen forklarer for retten at han i mange år har hatt psykiske problemer, lenge uten behandling. Han har hørt stemmer i hodet, som har fortalt ham at kona var utro og at de tre barna ikke er hans.

Kona, som var sterkt troende muslim, mente at stemmene var en jinn, et åndevesen som omtales i Koranen, som hadde besatt ham. Hun forsøkte å skaffe åndelig hjelp hos muslimske lærde, uten hell.

Innrømmer drapet

Mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, sier i Oslo tingrett at 35-åringen er svært fortvilet over det som har skjedd. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Mannens forsvarer er advokat Brynjar Meling. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Han er klar over at han har gjort det, men kan samtidig ikke forstå hvordan han kunne gjøre noe slikt. Han beskriver forholdet til kona som det beste som har skjedd ham, sier Meling.

Både den tiltalte mannen og den avdøde er fra Irak og kom til Norge i henholdsvis 1999 og 2004. De giftet seg i 2003. Mannen jobbet som bussjåfør inntil han ble sykmeldt på grunn av psykiske problemer.

De tre barna har fått en bistandsadvokat, Thomas Benestad, som representerer dem i retten.

Et videoopptak av det tilrettelagte avhøret av den eldste sønnen, som forsøkte å stanse faren, skal spilles av i tingretten. Det samme skal et opptak av den tiltaltes telefonsamtale til AMK.

Flere venner og slektninger er innkalt som vitner og skal forklare seg om forholdene i familien før drapet.

Under disse vitnemålene og avspillingen av sønnens avhør har den tiltalte bedt om å slippe og være til stede.

Det er satt av fem dager til saken i Oslo tingrett.