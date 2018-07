Drektig ku på 550 kilo reddet av lokale helter

Torsdag var 12 drektige kuer på beite i Nannestad i Akershus, i nærheten av elva Leira.

Da de ble samlet inn av eier og bonde, Ole Daniel Aas, viste det seg én av dem hadde stukket av.

– Fordi det er lite vannføring i elva har kyrne klart å gå over elva, til et område hvor de ikke skulle være, sier Aas til NRK.

Saken ble først omtalt i Eidsvoll Ullensaker Blad.

Kledde av seg og hoppet uti

Sammen med lokalt brannvesen ble det startet en omfattende leteaksjon. Etter flere dagers leting fant de på søndag kua sittende fast i et dypt gjørmehull i en myr.

For å få dratt opp kua stilte ni brannmenn opp med stropper, taljer og en firehjuling.

– Det vanskeligste var å få stroppen rundt buken på kua. En brannmann kledde av seg, så han gikk i bare boksershortsen, og hoppet uti så han fikk festet den, sier den takknemlige bonden.

Det var brannmesteren i Øvre Romerike brann og redning avdeling Nannestad, Bjørn Aaby, som kastet seg ut i gjørma for å redde den drektige kua fra å drukne.

Han er også bonde.

Det var krevende å få heist kua opp av myra. Men når stroppen først var festet rundt magen, var hun svært samarbeidsvillig, sier brannvesenet. Foto: Ola Granaas

Enormt vakuum

– Det var jeg som hadde mest erfaring med dyreredning, så da ble det å ofre klærne og hoppe uti, sier Aaby til NRK.

– Alle som har lekt med en støvel i et gjørmehull vet at det blir et vakuum. Det blir ikke noe mindre vakuum når du skal dra opp en ku på 550 kilo!

Ingen ble skadet og kua er nå i god behold. Men brannmannen måtte ta seg en real vask etterpå.

– Jeg dusja først i brannslangen, før jeg tok en lang dusj hjemme. Men kona sa at vi måtte skifte sengetrekk uansett. Det var nok igjen noe leire i ørene min også, ler han.

Kua, som for øvrig ikke har noe navn, er i dag i god behold. Bonden er svært glad for at hun kom uskadd fra hendelsen. Foto: Ola Granaas

Tørste kyr

Det går mye dyr på utmarksbeite denne sommeren. Spesielt i år har det blitt sluppet flere dyr ut enn vanlig, på grunn av tørken og fôr-situasjonen.

– Det er en fare for at slike situasjoner kan oppstå nå, fordi drikkekildene er tørket ut og kyrne må gå lengre for å finne vann, sier bonde Ole Daniel Aas.

Han er svært glad for at kua hans ble reddet og setter stor pris på hjelpen han fikk bra lokalt brannvesen.

– Folk som ferdes i skog og mark nå bør være på vakt for myrer. Dette kan jo fått et tragisk utfall, så det var bare flaks at hun ble funnet i tide.

Hvor lenge kua har ligget i gjørmehullet er usikkert. Men hun var svært tørst og glad for å få servert friskt vann. Foto: Ola Granaas

– Vann er hovedmotivasjon

– Det er flere grunner til at dyr kan streife, men vann er den viktigste årsaken, sier Olav Reksen, professor i reproduksjon og veterinær ved NMBU.

Han sier det derfor er svært sannsynlig at kua i gjørmehullet var på leting etter nettopp vann.

– Men kuer er også glad i å utforske nye steder. Gresset er alltid grønnere på den andre siden, sier Reksen.

Veterinæren forteller også at når kuer blir stresset, som i slike situasjoner, kan de produsere mye kortison. Dette igjen, kan føre til at de aborterer.

– I løpet av en ukes tid vil man se om hun beholder fosteret eller ikke.