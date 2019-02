Drapstiltalt lege nekter straffskyld

Saken oppdateres.

I april i fjor ble en lege (60) døm til fire års fengsel for uaktsom drap på sin samboer, Anne Linell Sundt (39).

I dag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Påtalemyndigheten mener tiltalte har skrevet ut og gitt Sundt stadig økende mengde preparater, og at hun i praksis ble medisinert i hjel.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Sundt ble funnet død på sofaen i sin egen stue på Bygdøy, 12. desember 2014. Ett år senere ble samboeren pågrepet på arbeidsplassen og siktet for drap.

Sundt etterlot seg to barn.

– Utviklet en avhengighet

Obduksjonen av Sundt viste at hun døde av en overdose av ulike legemidler som ga smertestillende og beroligende effekt. Særlig ble det funnet mye petidin i kroppen. Dette stoffet har den bivirkningen at det kan hemme åndedrettet.

Aktor Andreas Schei sa i sitt innledningfordrag at dødsfallet var et tragsik utfall av en utvikling som gikk over tid:

– Hun hadde sterke smerter og brukte medikamenter daglig. Hun utviklet en avhegighet.

Aktor leste opp flere av Sundts legejournaler og viste til at bruken av tunge preparater økte.

– For det meste fikk hun disse preparatene levert av tiltalte. Medisiner som ble bestilt inn til klinikken hans. Dette førte han ikke inn i Sundts journaler.

Ifølge aktor blir sentrale spørsmål i rettsaken hvem som skaffet medikamentene, hvordan Sundt fikk de i seg, om hun utviklet en avhengighet og hvilke faresignaler man kunne se.

Les også: Hevdar han skreiv ut medisiner for å hjelpe

Dømt for flere tilfeller

I tingretten ble mannen også dømt for brudd på helsepersonelloven, dokumentfalsk og forsøk på grovt bedrageri.

I tingretten erkjente han skyld i dokumentforfalskning, men avvise at han kunne ha medvirket til Sundts død.

I ankesaken er det kun spørsmålet om uaktsomt drap som er tema. I tingretten var det dissens på dette spørsmålet.

Obduksjonen viste at Anne Linell Sundt døde av en overdose av legemidlene Fentanyl, Petidin, Karbamazepin, Ketobemidon, Zopiclon, Kodein og Diazepam.

Samboeren var først siktet for forsettlig drap, men tiltalen ble endret til uaktsomt drap sommeren 2017.

Legen har forklart at Sundt var plaget av sterke smerter og at de reiste til sykehus i Europa og USA for å få stilt diagnose og få behandling.

Helsetilsynet tok fra mannen retten til å praktisere som lege i 2015.

Ankesaken varer til 4. mars.