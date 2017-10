Drapssiktet var likevel psykotisk

En ny rettspsykiatrisk rapport slår fast at 21-åringen som er siktet for å ha drept sin far i Asker i november 2016 var psykotisk i gjerningsøyeblikket, skriver Budstikka. Psykiaterne mente først at mannen var tilregnelig, men har nå snudd.