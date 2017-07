Drapssiktet finne varetektsfengslet i fire uker for Hellerud-drapet

Mannen i 50-årene var til stede under onsdagens fengslingsmøte og nektet straffskyld.

Politiet ba om at fengslingsmøtet foregikk bak lukkede dører, noe retten ga sitt samtykke til. Påtalemyndigheten ønsket også åtte ukers varetekt, men retten kom fram til at fire uker var passende.

«Skjellig grunn»

Retten fant at det var skjellig grunn til mistanke om drap eller medvirkning til drap, og var enig i påtalemyndighetens oppfatning om at det var fare for at siktede ville prøve å komme seg ut av landet for å unndra seg straff.

– Siktede har vært gjennom et innledende avhør i Finland, men er ikke avhørt i Norge ennå. Politiet vil foreta nye avhør av ham i løpet av uken, sier politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til NTB.

Den øvrige etterforskningen i saken fortsetter med full styrke, både med ytterligere vitneavhør, gjennomgang av beslag og analyse av digitalt materiale.

Funnet av familiemedlemmer

Finnen er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en 54 år gammel mann av tyrkisk opprinnelse ble funnet død i sin bolig på Hellerud i Oslo av familiemedlemmer torsdag 15. juni. Siktede ble pågrepet i Finland og deretter utlevert til Norge.

En tyrkisk mann i 40-årene er pågrepet i Bulgaria i samme sak, og utleveringsprosessen er i gang. Det vil ventelig ta noe lengre tid.

– Utleveringsprosessen i Bulgaria pågår fortsatt, opplyser Henriksbø.

De to kom til Norge kort tid før drapet og forlot landet kort tid etterpå.

– Formålet med deres opphold i Norge er selvsagt viktig og blir et sentralt tema i de videre avhørene, avslutter Henriksbø.