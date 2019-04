Drapssiktede Makaveli Lindén ble hentet til Norge i natt

Svenske Makaveli Lindén er siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen i Oslo 15. oktober i fjor.

Han har sittet i varetekt i Frankrike siden oktober, etter å ha vært på flukt gjennom både Sverige, Belgia og Frankrike.

Lindéns forsvarer, Øystein Storrvik, bekrefter ovenfor NRK at han er i Norge, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Fremstilles for varetektsfengsling

Politiadvokat Christian Hatlo sier til NRK at Lindén landet på Gardermoen ved midnatt.

– Han sitter nå i arresten og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett trolig klokken 13.00 i dag.

Politiadvokat Christian Hatlo sier til NRK at den drapssiktede trolig vil fremstilles for varetektsfengsling i dag. Foto: NRK

– Hvorfor har det tatt såpass lang tid før han har kommet til Norge?

– Vi fikk jo tidlig høre at dette ville gå raskt, men nå har det vært en litt omstendelig prosess i Frankrike, så det er ikke så lett for meg å svare på hvorfor det har tatt så lang tid.

– Erkjenner straffskyld

Heikki Bjørklund Paltto (24) fra Mysen i Østfold ble funnet knivstukket og drept mandag 15. oktober. Han bodde i et kollektiv på Majorstuen og det var en av hans romkamerater som fant ham.

Fire dager seinere gikk politiet ut med overvåkningsbilder av Lindén, som deretter ble etterlyst internasjonalt.

Den drapssiktede har erkjent straffskyld for drapet og forklart i avhør at Paltto var et tilfeldig offer.

– Han har erkjent straffskyld for grovt ran ved den første anledningen og forsettlig drap ved den andre anledningen i samsvar med siktelsen, sa hans forsvarer Storrvik til NRK i oktober i fjor.

Mistenkt for drap i Belgia

Lindéns flukt skal ha gått via hjembyen Uppsala i Sverige og Belgia, før han til slutt ble arrestert på jernbanestasjonen i Dijon i Frankrike. Da hadde han vært på flukt i åtte dager.

58 år gamle Johanna Jostameling ble funnet drept i sin egen leilighet i byen Mechelen i Belgia 24. oktober. Lindén er mistenkt for dette drapet og han blir også etterforsket for et knivran i samme by 20. oktober.

En student hevder Lindén sparket i sykkelen hans så han ramlet av, for deretter å true til seg lommebok og mobiltelefon.

Ifølge TV2 ble Lindén funnet bevisstløs på cellen sin i Frankrike i januar, og ifølge den franske statsadvokaten Pascal Labonne-Collin var man på et tidspunkt bekymret for hans helsetilstand.