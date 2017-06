Drapsoffers bil er kommet til rette

Da politiet slo drapsalarm etter at en tobarnsfar (54) ble funnet død i sin egen leilighet på Hellerud, var mannens bil forsvunnet, og politiet etterlyste denne.

Politiet ble søndag kveld kontaktet av et vitne som fortalte at bilen sto parkert ved et bingolokale på Ensjø, skriver VG.

– Foreløpig vet vi ikke hvor interessant bilen er og om det har noen sammenheng med drapet, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til NRK.

– Det kan være en forklaring på at den stod nettopp parkert på Ensjø. Men vi må holde muligheten åpen for at det er en sammenheng knyttet til drapet, og at noen har tatt bilen med seg for å komme seg bort fra stedet, sier hun.

Ønsker fortsatt tips

Politiet har ingen mistenkte i saken og ønsker fortsatt å komme i kontakt med vitner.

– Vi har snakket med mange mennesker. Både personer i nabolaget, vi har foretatt rundspørringer, vi har gjennomført vitneavhør, også er det selvfølgelig personer som kjente den avdøde som har vært inne til avhør.

Politiet ønsker særlig å komme i kontakt med vitner som kan ha opplysninger fra torsdag morgen fram til mannen ble funnet død av familiemedlemmer i en bolig i Hellerudgrenda rett over klokka 16 samme dag.

Den avdøde mannen, som var norsk statsborger med tyrkisk bakgrunn, bodde alene.

Politiet har opplysninger om at mannen ble sett utenfor boligen rundt klokka 12 torsdag, og har gått ut med adressen i håp om å få tips.