DPS på Lindeberg er vannskadet

Distriktspsykiatrisk senter på Lindeberg har fått vannskade etter at en vaskemaskin ble forlatt i drift og et sluk viste seg å være tett, opplyser brannvesenet. Det var en vekter som oppdaget lekkasjen. Det er vann på 2000 kvadratmeter over 2 etasjer.