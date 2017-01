Dørvakter i Oslo avblåser streik

Den planlagte streiken blant dørvakter i Oslo er avblåst, etter at bedriften truet med å legge ned virksomheten slik at alle de ansatte ville miste jobben. Dørvaktene jobber for Youngstorget Vertskap. Konflikten dreide seg om uenighet med arbeidsgiveren om en tariffavtale.